Veja como conseguir ingresso para a leitura de Fernanda Montenegro no Ibirapuera

Espetáculo será realizado no dia 18 de agosto, às 19h, com abertura dos portões às 17h

Folhapress - 12 de agosto de 2024

Atriz Fernanda Montenegro. (Foto: Mathilde Missioneiro/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os ingressos para a leitura dramática que a atriz Fernanda Montenegro fará no auditório do parque Ibirapuera no dia 18 de agosto começam a ser reservados nesta segunda (12), às 18h, no site do Sympla.

Será possível retirar dois ingressos por CPF. Na hora de escolher, o público pode optar pelo anfiteatro do Auditório do Ibirapuera, com 800 assentos, ou pelo gramado do lado de fora, com capacidade de até 15 mil, onde haverá telões.

A leitura dramática no parque Ibirapuera é semelhante à que a atriz fez no Sesc 14 Bis, com algumas adaptações para a nova realidade do espaço.

O espetáculo será realizado no dia 18 de agosto, às 19h, com abertura dos portões às 17h. O acesso se dá pelos portões 1 e 2 do parque.

FERNANDA MONTENEGRO LÊ SIMONE DE BEAUVOIR

Quando 18 de agosto, às 19h; abertura dos portões às 17h

Onde Auditório do Parque Ibirapuera – av. Pedro Álvares Cabral, 0, Ibirapuera, região sul

Preço Entrada gratuita

Classificação 12 anos

Link: https://www.sympla.com.br/