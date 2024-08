Tia e sobrinho morrem ao caírem em cachoeira após tentativa de selfie no RJ

Buscas pelos corpos duraram mais de 30 horas porque o local do acidente era de difícil acesso

Folhapress - 22 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Tia e sobrinho morreram ao caírem em uma cachoeira de Morangaba, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, após uma tentativa de tirar selfie.

Débora Mothé, 46, foi posar para selfie quando escorregou e despencou na cachoeira. O sobrinho dela, Romulo Cordeiro, 16, foi tentar ajudar a tia, mas não conseguiu se equilibrar e também caiu nas águas, segundo familiares relataram à Polícia Civil do Rio.

Buscas pelos corpos duraram mais de 30 horas porque o local do acidente era de difícil acesso. O acidente aconteceu por volta das 15h do domingo (18), mas o resgate só foi concluído na noite da segunda-feira (19) por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Débora era cabeleireira e educadora física. Romulo era estudante do curso técnico integrado do IFF (Instituto Federal Fluminense). Em nota, a instituição de ensino lamentou a morte do adolescente e decretou luto. “Nossa comunidade se solidariza com a família e amigos neste momento de dor”, declarou o IFF.

A causa da morte não ficou esclarecida. Os dois foram enterrados na terça-feira (20) em São Francisco de Itabapoana.