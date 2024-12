Internado na UTI, saiba quem é Toguro, influencer indiciado por homicídio

Tiago Toguro, 34, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva, na madrugada desta quarta-feira (25), após sentir fortes dores no testículo.

Ele, que segue hospitalizado para tratar o problema de saúde, ganhou notoriedade por ser influenciador fitness e já foi indiciado por homicídio.

SAIBA QUEM É TOGURO

Ele é um empresário, empreendedor e influenciador digital que ganhou notoriedade no Brasil. Formado em educação física, Toguro posta conteúdo focado na vida fitness e costuma gravar com outros influenciadores como Diogo Defante e Gustavo Tubarão.

Seguido por mais de nove milhões de perfis no Instagram. Toguro é o idealizador dos canais Mansão Maromba e Em Busca do Shape Inexplicável. Juntos, seus canais somam mais de um bilhão de visualizações no YouTube.

Toguro foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio culposo — quando não há a intenção de matar — após se envolver no atropelamento de um motociclista em março de 2023. Ele atropelou Johny Vieira da Silva, 30, em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, o famoso alegou que o motociclista dirigia em alta velocidade e colidiu contra a traseira de seu veículo. O influencer ressaltou que não fugiu do local e lamentou a morte de Johny. O caso está sob responsabilidade das autoridades do Rio.

Influenciador se assumiu pansexual. Em agosto de 2024, Toguro publicou foto vestido com moletom nas cores da bandeira que representa a pansexualidade. “Só quer respeito com minha opção [sic] sexual”, escreveu o famoso na legenda da publicação.