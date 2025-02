Jovem é agredido com barra de ferro por quatro homens perto de boate em Anápolis

Carro dele, um Peugeot 206, também chegou a sofrer diversas avarias, com vidros quebrados e até manchas de sangue nos bancos

Samuel Leão - 01 de fevereiro de 2025

Carro do jovem ficou ensanguentado. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 29 anos, foi atacado por quatro homens na madrugada deste sábado (1º), nas redondezas de uma boate situada no bairro Calixtolândia I Etapa, em Anápolis. Ele teria sido agredido com um barra de ferro, no próprio carro.

Por volta das 05h, testemunhas avistaram uma briga na frente de uma boate famosa. Na situação a vítima era agredida pelo grupo.

O carro dele, um Peugeot 206, também chegou a sofrer diversas avarias, com vidros quebrados e até manchas de sangue nos bancos. Na sequência, o socorro foi acionado.

O jovem ferido foi conduzido, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Por lá, ele recebeu atendimento especializado e teve os ferimentos tratados. Foram identificados diversas lesões na cabeça e até uma fratura em uma das pernas.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) realizou diligências, localizando e prendendo os suspeitos. Já o carro da vítima foi entregue para um parente que se apresentou.

O caso foi registrado como vias de fato e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

