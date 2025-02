Empresa retira iluminação de Natal em Anápolis e o caso pode ter novos desdobramentos

Decoração foi instalada na gestão Roberto Naves e seguiu até agora por falta de pagamento

Paulo Martins - 06 de fevereiro de 2025

Decoração de Natal estava instalada em frente ao Centro Administrativo. (Foto: Reprodução)

As negociações para a retirada dos enfeites de Natal de Anápolis ganharam um novo capítulo e a empresa contratada está, finalmente, concluindo as desmontagens das decorações, nesta quinta-feira (06).

Vale lembrar que a ação acontece mais de um mês após o final do período comemorativo.

A empresa “Luz de Natal”, responsável pelo serviço, foi contratada durante a gestão do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), por R$ 2 milhões. No entanto, a demora pela desmontagem dos itens deve-se à falta de pagamento.

Apesar da pendência financeira, causada pela administração anterior, a empresa iniciou a retirada dos itens em 27 de janeiro.

O Portal 6 apurou que a empresa lesada ainda deverá encaminhar o caso à Justiça, para promover uma solução definitiva.

Relembre

Estátuas com a imagem do Papai Noel, ursinhos, anjos e até uma enorme árvore-de-natal foram contratados para decorar a cidade. As estruturas ficaram dispostas, principalmente, no novo Centro Administrativo.

Apesar dos enfeites terem embalado a comemoração dos anapolinos, uma polêmica surgiu após o final mandato do último prefeito – quando a empresa responsável se recusou a retirar as decorações até receber o devido pagamento.

Do outro lado, o novo chefe do Executivo se recusou a arcar com os custos e, portanto, a situação deverá ser resolvida judicialmente.