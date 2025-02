Criança de 4 anos aproveita portão aberto e “furta” mais de R$ 3 mil de residência em Jaraguá

No final da história, homem que passava pela rua acabou sendo preso após tentar se aproveitar da situação

Paulo Roberto Belém - 07 de fevereiro de 2025

Homem e criança catam notas no chão (Foto: Captura)

Essa história é daquelas do tipo “só acredito, vendo. Eu vendo: não acredito”. Uma criança, de 04 anos, entrou em uma casa de Jaraguá, no Vale do São Patrício, e “furtou” cheques e dinheiro. A ação culminou na prisão de um homem.

A situação foi repercutida pelo do repórter policial Wellington Marques, no Instagram. A criancinha teria aproveitado que o portão estava aberto para acessar a residência e o valor levado seria de R$ 1.890 em espécie, além de R$ 1.150 em cheques, totalizando mais de R$ 3 mil.

Tendo saído caminhando pelas ruas do bairro, o pequeno foi surpreendia por um homem, que não teve a idade divulgada. Ao perceber o menor com a grana, pegou parte do dinheiro, deixando outra com ele.

O Portal 6 teve acesso às imagens que mostram a ação do suspeito e da criança. Os dois se embolam e tendo as notas voado das mãos, saíram catando-as.

No meio disso tudo, a senhora que seria a proprietária da casa “furtada”, acionou a Polícia Militar (PM), que de posse dos vídeos, conseguiu identificar a criancinha e homem, que seria entregador, localizando e prendendo-o.