Santander realiza novo leilão com imóveis em Goiás e lances a partir de R$ 57 mil

Evento inclui apartamentos, casas, terrenos e lojas comerciais em pelo menos 15 cidades do estado

Thiago Alonso - 07 de fevereiro de 2025

Santa Helena de Goiás está entre as cidades contempladas. (Foto: Reprodução/Mega Móveis)

O ano de 2025 promete ser agitado para quem deseja garantir a casa própria, com o segundo leilão de residenciais realizado pelo Banco Santander, que deve reunir mais de 244 imóveis pelo Brasil, sendo 15 somente em Goiás.

O evento será realizado na próxima terça-feira (11) e tem como parceria o site Mega Leilões, onde é possível conferir todos os locais disponíveis, que incluem apartamentos, casas, terrenos e lojas comerciais em diversos estados.

Em Goiás, os interessados podem realizar lances iniciais na casa dos R$ 57 mil. Já o imóvel com maior preço oferecido pelo banco custa R$ 486 mil.

Dentre as cidades goianas contempladas com o leilão estão Anápolis, Caldas Novas, Firminópolis, Luziânia, Planaltina, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, São Simão, Trindade e Valparaíso de Goiás.

Os municípios da região do Entorno do Distrito Federal saem na frente quanto ao quesito quantidade de imóveis, com várias opções para quem deseja conquistar a casa própria. O destaque fica para um apartamento de três quartos, localizado em Valparaíso de Goiás, custando apenas R$ 57,5 mil.

Outra boa oportunidade fica no Residencial Alto da Boa Vista, em Caldas Novas, onde uma casa em um terreno de 104 m² é leiloada a partir de R$ 223 mil. Também na “Terra das Águas Quentes”, é possível garantir uma residência em via pública com dois quartos e banheiro, pagando R$ 144 mil.

Já em Anápolis, um apartamento de 133 m², com três quartos e muito bem localizado no Bairro Jundiaí, pode ser arrematado por R$ 486 mil.

Pessoas de todo o Brasil podem participar do evento, mediante cadastro no site da Mega Leilões. No endereço eletrônico também é possível verificar a descrição do lote desejado, o edital e os requisitos.