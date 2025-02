Universidade goiana abre processo seletivo com salários de até R$ 6,3 mil

Chances estão distribuídas entre nove áreas do conhecimento

Natália Sezil - 07 de fevereiro de 2025

Prédio do Bloco Administrativo da UFCAT. (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Catalão (UFCAT), no Sudoeste goiano, está com inscrições abertas para um processo seletivo que busca contratar dez professores substitutos em diversas áreas do conhecimento.

O prazo teve início na última terça-feira (04) e segue até às 14h do dia 16 de fevereiro. As inscrições têm taxa de R$ 50, e devem ser realizadas online, pelo Portal de Seleção da instituição.

A remuneração para jornada de 40 horas semanais varia segundo o grau de formação do candidato aprovado. Para profissionais com Graduação, o salário é de R$ 3.412,63. Se o candidato tiver especialização, o valor sobe para R$ 3.924,53.

Profissionais com Mestrado têm vencimento de R$ 4.692,37. Já candidatos que tenham Doutorado conquistam remuneração de R$ 6.356,02. A oportunidade também inclui auxílio-alimentação, de R$ 1 mil mensais.

O processo seletivo consiste em prova didática, onde a banca busca avaliar capacidade de planejamento de aula, desempenho didático pedagógico do candidato, conteúdo e conhecimento na área, além de comunicação e síntese do assunto.

A data de realização da prova varia de acordo com o cargo escolhido. Essa e outras informações podem ser lidas nos editais específicos publicados no Portal de Seleção.