Preso em Anápolis homem que estuprava netos da esposa

Segundo a Polícia Civil, as vítimas já haviam falado sobre os abusos com a avó, mas ela preferiu não acreditar

Thiago Alonso - 08 de fevereiro de 2025

Suspeito foi preso após investigações da DPCA. (Foto: Divulgação/PC)

Um homem, de 41 anos, foi preso neste sábado (08) suspeito de abusar de duas crianças de 11 e 12 anos, em Anápolis.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima dirigida à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que realizou as investigações até chegar ao suposto autor.

Conforme apontado pelo inquérito, o suspeito era namorado da avó das vítimas e praticava os abusos sexuais há tempos.

Ainda segundo a DPCA, as crianças gritavam pela avó quando o homem cometia o crime, mas ela se recusava acreditar.

Em uma das situações, as vítimas montaram uma ‘barricada’ na porta do quarto, colocando um berço para impedir do adulto. Em outra ocasião, elas se trancaram em um banheiro.

Sem receber ajuda da avó, os pequenos também teriam denunciado a violência para outros parentes, que também não deram importância.

Desesperadas, as crianças chegaram até mesmo a gravar vídeos dos abusos.

A Polícia Civil (PC) teve acesso a essas imagens após uma denúncia anônima e foi célere em pedir a prisão do homem à Justiça. O Ministério Público de Goiás (MPGO) endossou o pedido.

Conforme à DPCA, ele já foi encaminhado ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc (cadeia pública de Anápolis).

