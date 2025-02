Parque Ipiranga de Anápolis: legado do bem-estar e união

Área verde, localizada no coração do bairro Jundiaí, é um exemplo claro de como um projeto voltado ao bem-estar de todos pode transformar uma cidade

Antônio Gomide - 10 de fevereiro de 2025

Parque Ipiranga foi inaugurado durante a primeira gestão de Antônio Gomide, em Anápolis. (Foto: Paulo Giovani)

O Parque Ipiranga é mais do que um simples espaço de lazer; ele é um símbolo do que podemos alcançar quando trabalhamos em conjunto pelo bem de nossa cidade. Às vezes, nos esquecemos de como um parque pode transformar a vida de um município, mas basta olhar para Anápolis para entender o poder de um espaço público bem planejado.

Em 2025, o Parque Ipiranga comemora 15 anos desde sua inauguração, e esse marco é motivo de celebração para todos nós. Ao longo desses anos, ele se consolidou como o maior cartão postal de Anápolis e um dos maiores legados ambientais da nossa cidade. Mais do que um espaço para caminhadas e lazer, o parque representa um local de convivência, onde as famílias se encontram, as crianças brincam e todos encontram um refúgio de paz no meio da rotina urbana. Esse é um exemplo claro de como um projeto voltado ao bem-estar de todos pode transformar uma cidade.

Onde hoje floresce o Parque Ipiranga, antes havia apenas um terreno esquecido, visto como um brejo sem propósito. Quando surgiu a possibilidade de vender o terreno, acreditamos que ali cabia mais do que concreto — cabia vida, natureza e encontro. Assim, esse espaço se transformou, tornando-se um refúgio onde a cidade respira, as pessoas convivem e a natureza se faz presente no dia a dia de Anápolis.

O Parque Ipiranga se tornou uma referência não só para Anápolis, mas para todo o Estado de Goiás. Sua criação trouxe não só beleza e lazer, mas também um fortalecimento do sentimento de pertencimento e orgulho para os anapolinos. Não há dúvida de que a cidade é mais feliz e mais conectada com a natureza, e isso faz toda a diferença.

Hoje, ao olhar para o Parque Ipiranga, vejo mais do que árvores e lagos; vejo um local onde o tempo para, onde as pessoas se sentem mais vivas e mais próximas umas das outras. E é com grande satisfação que celebramos o fato de que esse espaço, criado com tanto carinho e dedicação, continua sendo um dos grandes legados que deixamos para nossa cidade. A gratidão é imensa por tudo o que o parque representa e pela alegria que ele traz para todos que o visitam.

Antônio Gomide é deputado estadual pelo PT e ex-prefeito de Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras