Motorista de aplicativo reflete após dia cheio de corridas ao motel: ‘metendo chifre em plena segunda-feira’

Profissional ainda compartilhou que a comoção teria sido causada por uma "black friday" fora de época

Natália Sezil - 11 de fevereiro de 2025

Aline de Assis compartilha os relatos do dia-a-dia enquanto motorista de aplicativo no TikTok. (Foto: Reprodução)

Uma motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais ao compartilhar sobre o dia em que fez não apenas uma ou duas, mas pelo menos cinco corridas com destinos semelhantes: motéis de Brasília, a 207 km de Goiânia.

A publicação feita pela influenciadora Aline de Assis (@alinelks) no TikTok foi postada em dezembro, mas continua viralizando, e os relatos já ultrapassam 460 mil publicações, alcançando quase 100 mil curtidas.

No vídeo, ela começa a história já dizendo que “parecia um dia tranquilo, aí começou a aparecer uma corrida pro motel, duas corridas, três corridas”.

Ela conta que começou a desconfiar na terceira “coincidência”, e, conversando com passageiros, descobriu o motivo para tanta comoção: um aplicativo de reserva de quartos em motéis estaria com promoção em plena segunda-feira.

“Pra que fazer um black friday se você pode fazer um black monday, né?”, refletiu a motorista. E afirmou: “pra mim não tem condição. Cinco casais numa segunda-feira à tarde indo pro motel, não tem possibilidade de pelo menos um deles não estar metendo chifre”.

Ao comentar a situação, ela ainda fez referência à discussão que estava em pauta: o fim da escala 6×1. “O CLT vai falar ‘eu sou contra acabar com a escala seis por um’, vai ver é porque a escala seis por um deles é seis dias com a esposa, um dia com a amante, né”.

Nos comentários, diversos internautas lamentaram ter perdido a tal promoção, e uma usuária revelou: “eu já trabalhei no motel, e o maior horário era durante o dia”.