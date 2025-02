Homem que matou a ex no dia do aniversário dela é preso quase 20 anos após o crime

Ataque aconteceu em frente aos filhos do casal, durante um festival de música em município goiano

Natália Sezil - 12 de fevereiro de 2025

Fachada do Ministério Público de Goiás. (Foto: Divulgação/MPGO)

Após quase vinte anos foragido, um homem denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) foi condenado a 30 anos de reclusão pelo feminicídio da ex-esposa, ocorrido durante um festival de música em Faina, no Oeste goiano.

O crime aconteceu durante a comemoração do aniversário da vítima, quando ela foi atacada com facadas em frente aos filhos do casal, de modo que uma das crianças teria até mesmo tentado pedir ajuda. A motivação seria o inconformismo do réu com o fim do relacionamento.

De acordo com a denúncia, o acusado desferiu os primeiros golpes e foi embora, mas retornou para esfaqueá-la novamente. Além disso, o homicídio teria acontecido em local com grande aglomeração de pessoas. Ambos os fatores agravaram a condenação.

A situação foi denunciada ainda em novembro de 1999, pelo então titular da 1ª Promotoria de Justiça da Cidade de Goiás, o promotor Ricardo Papa, mas o suspeito permaneceu foragido por quase duas décadas desde então.

Diante desse histórico de fuga, a sentença, que já considerava meio cruel e motivo torpe, também determinou prisão preventiva imediatamente após a condenação, em regime fechado e sem direito a recorrer em liberdade.