Homens são presos por suspeita de espancar adolescente de 14 anos até a morte, em Anápolis

Vítima foi encontrada quase inconsciente na rua e levada ao hospital, mas teve braço amputado e não resistiu

Natália Sezil - 13 de fevereiro de 2025

Fachada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Dois homens, de 26 anos, foram presos pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, suspeitos de espancar até a morte um adolescente de 14 anos.

Após o espancamento, a vítima foi encontrada jogada na rua, praticamente inconsciente, e levada ao hospital. As graves lesões, que teriam sido gravadas pelos suspeitos, causaram a amputação de um braço do adolescente, que faleceu dias depois.

A prisão foi efetuada nesta quinta-feira (13), e as investigações realizadas pela DPCA apontam que a confusão teria começado quando a vítima, que era usuária de drogas, se envolveu no furto do veículo de um dos suspeitos.

Já com diversos antecedentes criminais, os homens decidiram pela retaliação, e espancaram não só o adolescente, como também um jovem de 21 anos, que sofreu uma fratura no braço.

Além dos dois suspeitos de 26 anos, um adolescente, de 17 anos, também teria participado das agressões. Ele foi apreendido em janeiro, na cidade de Minaçu, no Norte goiano.

Os dois homens presos responderão pelo crime de homicídio qualificado. As penas podem chegar a até 30 anos de prisão. Já o terceiro suspeito irá responder pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

