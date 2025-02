Moradores de Goiânia encontram homem executado dentro de carro

Autoridades se dirigiram ao endereço, mas não conseguiram identificar a vítima

Thiago Alonso - 13 de fevereiro de 2025

Veículo estava tomado por sangue. (Foto: Reprodução)

Populares acionaram a Polícia Militar (PM) no início da manhã desta quinta-feira (13), após encontrarem um corpo baleado dentro de um carro, no Setor Jardim Califórnia Industrial, região Leste de Goiânia.

Conforme os vizinhos, os vidros do automóvel apresentavam sinais de tiro, além de também identificarem o que parecia ser uma pessoa sem vida e com marcas de sangue ainda dentro do veículo.

Assim, com o apoio do Corpo de Bombeiros, o corpo foi retirado e o óbito constatado, sem a devida identificação devido à falta de documentos pessoais da vítima.

Agora, um inquérito deve ser aberto pela Polícia Civil (PC), a fim de identificar as circunstâncias do que parece ter sido um crime.

