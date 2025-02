Padre acusado de estupro de jovem é preso e deve cumprir 9 anos em regime fechado

Crime teria acontecido ainda em 2017, na casa do pároco em Nova Crixás

Paulo Martins - 15 de fevereiro de 2025

Padre preso por estuprar jovem em Crixás. (Foto: Reprodução/O Popular)

O padre condenado em 2023 por estuprar um jovem foi preso na manhã deste sábado (15) na cidade de Aruanã, na região Noroeste de Goiás.

Segundo a Polícia Militar (PM), qualquer autoridade policial estava em condições de prender Ricardo Campos.

Tão logo foi efetuada a prisão, a PM encaminhou o padre para o hospital para um relatório médico e, em seguida, ele foi entregue à Polícia Penal de Mozarlândia, região norte de Goiás.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o pároco deverá cumprir uma pena de 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado.

O jovem que sofreu o estupro, João Vitor Canelas de Accioly, concedeu uma entrevista à TV Anhanguera, na qual disse estar aliviado e que contou com muito apoio de amigos e familiares.

“É uma sensação de alívio tremenda porque são anos atrás de botar o Ricardo atrás das grades; eu passei por vários momentos de depressão, larguei a faculdade, fui demitido de um emprego porque não conseguia realmente render no trabalho”, disse.

Relembre o caso:

Em fevereiro de 2017, quando tudo aconteceu, João Vitor tinha apenas 18 anos. Ele decidiu acompanhar os parentes numa viagem missionária em Goiás. Por causa da idade avançada dos familiares, o estudante dirigia o próprio carro na intenção de visitar diversas cidades da região norte do Estado.

Quando chegaram em Nova Crixás, ele conheceu o padre e ficou hospedado na casa do pároco por um período de 5 dias.

O jovem relata que, na última noite que dormiu no local, ele saiu do banho e o padre o chamou para conversar na sala. De acordo com o rapaz, durante o diálogo, o pároco inseriu conversas sexuais e depois ofereceu um suco de uva que, segundo João Vitor, havia alguma droga.

O rapaz relata que ficou desacordado e que lembra que o padre pegou em seus órgãos genitais por 3 vezes.

“Lembro de acordar no outro dia com o short folgado e todo molhado”, afirmou.