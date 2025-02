Pichação em muro de Goiânia chama atenção com declaração de amor

Texto foi colocado em uma área de construções no Jardim Goiás, região Sul da capital

Thiago Alonso - 15 de fevereiro de 2025

Muro chamou atenção pela mensagem romântica. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em tempos líquidos de paixões rasas, uma pessoa pra lá de romântica chamou a atenção ao realizar uma declaração repleta de sentimento em um muro de Goiânia. A imagem, compartilhada nas redes sociais, foi registrada no Jardim Goiás, região Sul da capital.

No registro, é possível ver a pichação em uma área de construções do bairro, onde o autor aproveitou um muro aparentemente recém-pintado e despejou as palavras de amor.

“Valquíria, eu amo você”, diz a mensagem. “Volta pra mim…”, finaliza o apaixonado.

O recado, que não se limitou a apenas um lado do muro, ainda atravessa a divisória das faixas, mostrando que o amor não tem limites, seja figurativamente ou literalmente.

Por fim, o amante finaliza o texto com uma assinatura discreta – sem se comprometer com as autoridades, mas o suficiente para chamar a atenção da amada –, ao lado de um grande e arredondado coração que, por sua vez, transborda sentimento em curvas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!