Jovem é encontrada morta em banheiro de casa após marido ligar para família confessando o crime

No local, policiais identificaram que a vítima estava nua e com vários ferimentos na cabeça e nas pernas

Thiago Alonso - 17 de fevereiro de 2025

Leidy Daiane Ferreira da Costa tinha 20 anos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite deste domingo (17), após uma jovem ser encontrada morta dentro do banheiro de casa, no município de Aparecida do Rio Doce, localizado no Sudoeste goiano.

A corporação então se dirigiu até o endereço quando, ao chegar à residência, se deparou com Leidy Daiane Ferreira da Costa, de 20 anos, caída ao chão do banheiro.

No local, os policiais identificaram que a vítima, que estava nua, tinha vários sinais de agressão na perna e na cabeça, em meio a muito sangue.

Ao realizar investigações preliminares, os PMs abordaram uma cunhada da jovem, que relatou ter sido “avisada” pelo marido sobre o assassinato.

Segundo ela, o homem — que mora na Bahia — recebeu uma ligação do irmão, marido de Leidy Daiane, na qual ele confessava a autoria do crime e pedia que a mãe da companheira fosse “informada” sobre a morte.

Embora tenha confessado, o suspeito fugiu do local logo após o ato e não foi localizado pelos policiais. Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que abrirá um inquérito a fim de apurar o ocorrido.