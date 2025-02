Meteorologia alerta para calorão, mas cidades podem receber chuva nesta quarta (19) em Goiás; veja quais

Bloqueio atmosférico deve influenciar na estabilidade do tempo, trazendo onda de calor para o estado

Thiago Alonso - 18 de fevereiro de 2025

Tempo aberto no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Thiago Alonso/Portal 6)

Após um grande período de chuvas intensas em Goiás, as precipitações decidiram dar uma trégua e abrir para o predomínio do sol, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim emitido pela companhia, um novo bloqueio atmosférico deve influenciar na estabilidade do tempo, além de favorecer também o aumento das temperaturas, que devem ser ainda mais elevadas que o já convencional.

Por conta disso, a meteorologia emitiu um alerta para o potencial risco de calor nos próximos dias, devido à formação de uma onda de calor que chega ao estado.

Aruanã e Araguapaz devem ser as cidades mais afetadas pelo calorão, com ambas marcando máximas de até 35 °C em meio a zero incidências de quedas d’água.

Os termômetros também devem registrar temperaturas intensas em Montes Claros e Cidade de Goiás, com máximas de até 34 °C, sem qualquer possibilidade de chuvas. Porangatu, por sua vez, também deve marcar 34 °C, mas há uma pequena possibilidade de precipitações, de apenas 1 mm.

O mesmo volume deve ser visto em Nova Aurora, Santa Helena de Goiás, Iporá e Mineiros, não passando de 1 mm. Apesar disso, municípios como Rio Verde e Goiânia se sobressaem, com acumulados d’água que atingem 2 mm, ainda que de forma isolada.

Por fim, Anápolis deve continuar sem registrar precipitações, em meio a temperaturas mínimas de 19 °C e máximas de 29 °C.