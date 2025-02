Incêndio fora de época atinge APA do João Leite na madrugada desta quarta-feira (19)

Chamas se alastraram pela vegetação do local, chegando bem próximo de vias públicas e residências

Thiago Alonso - 19 de fevereiro de 2025

Incêndio chegou muito próximo à área urbana da cidade. (Foto: Eduardo Argolo)

Ao longo de toda a madrugada desta quarta-feira (19), moradores da região do bairro Itamaraty presenciaram uma cena inusitada: um grande foco de queimadas fora de época, atingindo os arredores da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ribeirão João Leite, em Anápolis.

A ocorrência surpreendeu, principalmente considerando que a região está bem longe do período de seca, quando as queimadas são mais intensas, e tem convivido constantemente com fortes chuvas — inclusive, com temporais atingindo o município em dias anteriores.

Em imagens cedidas pelo meteorologista e professor da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), Eduardo Argolo, é possível ver que o fogo se estendeu das margens das vias até o meio da serra, se alastrando pela vegetação.

O perigo foi tão grande que algumas chamas chegaram a se aproximar da área urbana, sobressaindo-se em meio às luzes das avenidas, residências e chácaras que ficam ao redor.

“É uma zona urbana entre os bairros Itamaraty I e II, muito próxima da cidade”, classificou o profissional, em entrevista à reportagem.

Segundo ele, além do perigo de atingir as casas, o local também conta com uma área verde muito grande, com o fator biológico e ambiental sendo fortemente afetado, acendendo o alerta.

“É uma região de nascentes, uma área de proteção ambiental, e dentro dela existem chácaras. Por lá tem muita fauna, muitas minas d’água e nascentes”, comentou.

Apesar do susto, o incêndio cessou já no início da manhã desta quarta-feira (19), conforme informado por Eduardo Golo.

Ao Portal 6, o Corpo de Bombeiros informou que esteve na região três vezes, inclusive, próximo a um local com casas próximas – cujo perigo era efetivamente maior. Em função dessa dinâmica, a suspeita é de que se trata de um incêndio criminoso.

Chamas se encerraram na manhã desta quarta-feira (19). (Foto: Eduardo Argolo)Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!