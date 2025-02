Prefeitura de Anápolis lança edital para processo seletivo da Educação com 350 vagas

Tempo mínimo de contrato é de 01 ano

Paulino Henjengo - 19 de fevereiro de 2025

Centro Administrativo, sede da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis divulgou, nesta terça-feira (18), um edital para a contratação de cuidadores temporários para atuar na Rede Municipal de Educação.

O processo seletivo conta com 350 novas vagas em caráter provisório, o principal objetivo é que os candidatos selecionados possam oferecer auxílio para alunos que precisam de acompanhamento.

As inscrições deverão ocorrer entre os dias 05 e 07 de março, por meio de um formulário online já disponibilizado no edital.

O comunicado exige que os participantes tenham, no mínimo, 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em tempo integral.

Os selecionados terão uma carga horária correspondente a 40h semanais, salário no valor de R$ 1.862, além do auxílio alimentação de R$ 212. O tempo mínimo de contrato é de 01 ano, com a possibilidade de se estender por mais tempo.