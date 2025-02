Homem compra iPhone pela Amazon e é surpreendido ao conectar o aparelho

O que era para ser uma alegria porque havia trocado de dispositivo, acabou se tornando um pesadelo

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O mercado de celulares seminovos ou recondicionados chega a movimentar milhões de reais anualmente. As pessoas buscam aparelhos em boas condições, só que por um preço mais em conta.

Comprar iPhone usado, então, é uma loteria, pois cada aparelho adquirido pode se tornar uma surpresa boa ou ruim para quem compra.

E para um usuário do Reddit que adquiriu um iPhone pela Amazon aconteceu uma situação bastante constrangedora e decepcionante.

Um usuário de nome /OracleDBA fez uma publicação no fórum de discussões do Reddit que viralizou nas redes sociais e gerou várias reações dos usuários.

Segundo o desabafo, ele estava em busca de tentar trocar seu antigo iPhone XS e acabou vivendo uma grande novela mexicana com final surpreendente.

Ele comprou um iPhone pela Amazon e tudo parecia perfeito, até ele tentar conectá-lo à sua operadora, Visible, da Verizon.

Assim que fez a tentativa, a operadora bloqueou sua conta porque o iPhone havia sido denunciado como aparelho roubado. Segundo o relato no Reddit, ele adquiriu o aparelho na seção de recondicionados da Amazon.

Quando acontece a revisão de um iPhone recondicionado, não se detecta nenhum tipo de problema aparente, pois o mesmo está desconectado do iCloud e do ID Apple do antigo dono.

Além do problema do aparelho inutilizável, o usuário teve sua conta na operadora bloqueada por suspeita de uso de aparelhos roubados, gerando uma grande dor de cabeça.

O pesadelo só foi chegar ao fim após ficar com o número em bloqueio por três dias. Só depois disso que ele conseguiu resolver o mal-entendido. A Amazon aceitou a devolução do iPhone recondicionado e tudo ficou bem.

