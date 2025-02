Festa de 15 anos em Anápolis termina em confusão e ameaça de morte

Vítima foi encaminhada até a delegacia, onde solicitou medidas protetivas contra o companheiro

Davi Galvão - 23 de fevereiro de 2025

Vítima denunciou ter sido agredida pelo marido, em surto. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste domingo (23) após uma confraternização familiar, que começou com o intuito de celebrar um aniversário de 15 anos, terminar em ameaças e agressão, em Anápolis.

O caso aconteceu no Bairro Jardim Itália, após a PM receber uma ligação informando que uma mulher estava gritando por socorro durante uma briga com o marido, com o mesmo a ameaçando de morte.

Ao chegarem no local, o suspeito não mais se encontrava e os policiais conversaram com a vítima, de 28, que contou que, mais cedo, estava celebrando os 15 anos da enteada, na companhia da família.

Após o evento, ela e o marido, de 37, foram até um bar para continuar as festividades, sendo que a aniversariante ficou em casa, cuidando dos irmãos.

Porém, ela contou que, em determinado momento, o companheiro sumiu de vista, com todos passando a procurá-lo. Foi então que a vítima recebeu uma ligação da enteada, desesperada, afirmando que o suspeito tinha retornado à residência, quebrando tudo, além de agredindo-a.

De imediato, a jovem voltou para casa, onde alegou ter encontrado o companheiro em surto e que o mesmo foi para cima dela e ouvindo ameaças de morte.

Diante dos fatos, os policiais conduziram a jovem até a delegacia, onde ela solicitou medidas protetivas contra o parceiro. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).