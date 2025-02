Ator de ‘As Branquelas’ anuncia que uma sequência do filme está a caminho

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Os fãs do clássico “As Branquelas”(2004) já podem comemorar. Após um hiato de 21 anos, a continuação da produção está a caminho, e quem anunciou a novidade foi um dos protagonistas e roteiristas do longa, Marlon Wayans.

“Todo dia ouço a pergunta: ‘Quando vocês farão uma continuação?’. Eles [os fãs] amam esse filme”, começou disse o ator durante uma entrevista ao programa Good Morning America neste domigo (23)

Wayans contou sobre os planos de “As Branquelas 2” no prêmio National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards de 2025. O ator adiantou que ele e seus irmãos, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, estão trabalhando atualmente no sexto filme da franquia “Todo Mundo em Pânico” e contou: “Na sequência, nós vamos investir em ‘As Branquelas'”.

O longa conta a história de dois agentes negros do FBI, Marcus (Marlon Wayans) e Kevin Copeland (Shawn Wayans), que, como castigo por uma investigação errada, recebem a missão de escoltar duas jovens socialites sob ameaça de sequestro até um evento nos Hamptons.

No entanto, quando as irmãs Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek) decidem não ir mais ao evento, os agentes resolvem assumir suas identidades para tentar resolver o caso.