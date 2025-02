Líder Anápolis entra com moral no mata-mata do Goianão contra o Abecat

Ao Portal 6, o técnico Ângelo Diniz destacou a trajetória e a expectativa do time para a fase decisiva da competição

Paulo Roberto Belém - 25 de fevereiro de 2025

Elenco do Anápolis pós-classificação para as quarats de final do Goianão (Foto: Reprodução/Instagram)

Os torcedores e simpatizantes do Anápolis Futebol Clube têm motivo para estarem animados com o time, que vai disputar as quartas de final do Campeonato Goiano com a moral de ter chegado à fase final na liderança da competição.

O Galo da Comarca vai pegar o Abecat Ouvidorense em dois jogos, com a vantagem de disputar a vaga em casa. A primeira partida é sábado (1º), no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, às 16 horas.

Campanha

Dos 11 jogos da primeira fase do Goianão, o Tricolor da Boa Vista acumulou sete vitórias, dois empates e duas derrotas, marcando 23 pontos, um a mais que o vice-líder Vila Nova, que marcou 22.

Ao Portal 6 o técnico do Anápolis, Ângelo Diniz, atribui o mérito da equipe ter chegado à fase final na liderança, ao trabalho de reconstrução do time, a partir da virada da temporada.

“A gente conseguiu dar um modelo de jogo pra equipe, com personalidade forte pra disputar um campeonato como esse, tendo o grupo trabalhado bem e correspondido ao que temos colocado”, definiu.

Do elenco, ele destaca o empenho dos jogadores que colocaram o Anápolis nas quartas, destacando os atacantes Igor Cássio, que é o vice-artilheiro da competição com três gols, e Celeri, além do volante João Afonso e o zagueiro Victor, ambos capitães da equipe.

Jogo seguro

Da experiência do primeiro jogo, o técnico reconhece o Abecat que se classificou ao empatar com o Goiás. “Organizado e muito bem treinado taticamente”. O treinador disse que a estratégia é fazer um jogo seguro.

Para tal, ele lembra da trajetória do Anápolis no acesso à Série C do Brasileirão, quando comandou o time em cinco jogos decisivos. “O objeto e a vitória e trazer o jogo pra cá com uma certa vantagem”, entende.

Apoio

Ângelo faz um convite à torcida, destacando que “quem é Galo”, é fiel. “Sempre comparecendo, mesmo longe. Faço questão dos jogadores valorizarem o time. A Série D foi um exemplo”, lembrou.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (05), no Estádio Jonas Duarte. “Independente do resultado de sábado, contamos com o apoio e força da torcida em Anápolis. O primeiro objetivo é passar de fase”, concluiu.