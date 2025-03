Selton Mello diz que ‘Ainda Estou Aqui’ representa o corpo de Rubens Paiva

Artista está em Los Angeles, onde participa da cerimônia do Oscar

Folhapress - 02 de março de 2025

Selton Mello no Red Carpet do Oscar. (Foto: Captura de Tela/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator Selton Mello, que dá vida a Rubens Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”, afirmou que o longa representa o corpo do ex-deputado, sequestrado e morto durante a ditadura militar. O artista está em Los Angeles, onde participa da cerimônia do Oscar.

“O filme é o corpo do Rubens Paiva que nunca foi devolvido para a família. É algo muito poderoso espiritualmente, mexe com você”, afirmou o ator à Max.

O artista foi ao evento com um paletó preto e um broche representando uma rosa presa na altura do peito. Segundo ele, é uma homenagem a Rubens Paiva. Além de homenagear o parlamentar, Mello também celebrou a própria mãe por meio de um anel.

“Essa flor preta é meu tributo ao Rubens Paiva e esse anel era da minha mãe. Ela teve Alzheimer durante doze anos, é uma coisa que me comove demais nesse filme também”, disse o ator, em um vídeo nas redes sociais.

A cerimônia deste ano é especial para os brasileiros porque “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, foi indicado em três categorias –melhor atriz para Fernanda Torres, melhor filme internacional e melhor filme.

A produção é o primeiro filme brasileiro a disputar a principal categoria da premiação, cuja primeira edição aconteceu em 1929, e o quinto a disputar na categoria de longa internacional –o primeiro foi “O Pagador de Promessas”, em 1963, seguido de “O Quatrilho”, em 1995, “O Que É Isso, Companheiro?”, em 1998, e “Central do Brasil”, também de Salles, em 1999.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui” acompanha a história de Eunice Paiva -papel de Torres-, uma mulher que lutou pelo reconhecimento da morte de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar. O filme é a produção nacional com a maior bilheteria desde a pandemia, tendo faturado mais de R$ 100 milhões do mundo todo e teve um público superior a 5 milhões de pessoas no Brasil