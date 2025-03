Circuito das Mulheres Aparecida 2025 ocorre no domingo (09) com serviços gratuitos para população

Evento terá concentração no estacionamento do Aparecida Shopping

Paulo Roberto Belém - 07 de março de 2025

Circuito terá início e fim no Aparecida Shopping. (Foto: Reprodução)

As moradoras de Aparecida de Goiânia ainda podem participar do Circuito das Mulheres Aparecida, edição de 2025, que acontece no próximo domingo (09), em evento alusivo ao Dia das Mulheres.

Basta comparecer, a partir das 07h30, no estacionamento do Aparecida Shopping levando para doação 5 kg de alimento não perecível ou um agasalho.

A corrida terá um percurso de 5 km, passando por pontos importantes da cidade como Praça Matriz, Avenida Furnas, Parque Lafaiete Campos, Cidade Administrativa Maguito Vilela, Aciag, Parque da Família e no Aparecida Shopping.

Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, não há um limite máximo para o número de participantes.

Contudo, apenas as 800 primeiras inscritas receberam o kit completo com viseira, mochila, garrafinha, camiseta e número de identificação.

Assistência Social e Saúde como aliados

Além da corrida, o evento destaca diversos serviços gratuitos para as mulheres, como exames de mamografia, testes para as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e suporte psicológico e de assistência social para mulheres em situação de violência.

O ônibus itinerante da Assistência Social também participará, realizando cadastramento e atualização do CadÚnico, garantindo o acesso a programas sociais. Para incentivar o bem-estar das participantes, haverá aulas de zumba e um DJ ao vivo, animará a manhã.