Onde comprar ingressos para a semifinal entre Atlético e Anápolis no Goianão

Jogo de volta está previsto para o próximo sábado, dia (15), a partir das 17h, no Estádio Jonas Duarte

Paulino Henjengo - 07 de março de 2025

Estádio Antônio Accioly, casa do Atlético Goianiense. (Foto: Divulgação/ACG)

Já está prestes a acontecer a disputa acirrada entre Atlético Goianiense e Anápolis pela semifinal do Campeonato Goiano de 2025. As duas equipes se enfrentam neste sábado (08), a partir das 17h, no Antônio Accioly, em Goiânia.

Para assistir ao confronto no local, os ingressos estarão à venda por R$ 40 no site da Ingresso SA. Além disso, Para ter direito aos descontos de 50%, o torcedor deve estar vestindo a camisa do Galo da Comarca ou do Dragão.

Uma grande novidade é que, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, as torcedoras terão acesso livre na partida, contanto que estejam usando a camisa do Tricolor ou do Rubro-Negro.

Para isso, será necessário passar pelas catracas específicas para esta ação, instaladas no setor visitante.

O jogo de volta da semifinal está previsto para o próximo sábado, dia (15), a partir das 17h, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

O que esperar dos visitantes:

Neste primeiro jogo, Anápolis irá mais confiante, depois de vencer o Abecat em um duelo eletrizante e dramático, mas que terminou com um resultado favorável para o Galo da Comarca.

O jogo foi tão insano e imprevisível que teve pênaltis perdidos, gols anulados, ânimos aflorados e muito mais.

Por fim, a decisão se deu nos pênaltis e Lucão foi o responsável por empurrar a bola para dentro das redes e garantir a classificação do Anápolis para a semifinal do Goianão.