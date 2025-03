Polícia localiza suspeito de roubos em série e o prende dentro da Vila dos Sargentos, em Anápolis

Delitos, ocorridos por toda a cidade, tinham alvos semelhantes

Natália Sezil - 17 de março de 2025

Jovem foi encontrado escondido em um dos andares do prédio. (Foto: Reprodução)

O suspeito de ter realizado uma série de crimes por toda a cidade de Anápolis foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (17), dentro da Vila dos Sargentos, no bairro Anápolis City.

O jovem, de 20 anos, é o suposto autor de cinco roubos em diversos bairros do município, com alvos semelhantes em quatro das ocorrências: postos de combustíveis.

Em posse das várias denúncias e da localização do suspeito, com informações da CPE, a PM teria se deslocado até a Vila dos Sargentos, identificando que uma obra estava sendo realizada no local, na qual ele estaria trabalhando.

Ao saber da presença dos militares, o jovem teria tentado fugir. Apesar disso, ele foi encontrado escondido, no terceiro andar do prédio. Na sequência, a PM também realizou uma busca domiciliar.

Na casa do jovem, as autoridades teriam encontrado um simulacro de pistola e um par de sapatos idêntico ao utilizado nos crimes.

Com isso, o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi determinado o Auto de Prisão em Flagrante. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

Série de roubos

O último dos delitos teria sido realizado na noite deste domingo (16), no Posto Cerejeiras, localizado no Residencial Cerejeiras.

Antes dele, a “visita” havia sido no sábado (15), ao Posto Petrobessa Express, no bairro Santo Antônio – onde câmeras de segurança registraram o momento em que uma dupla coloca três funcionários sob a mira de uma pistola.

Na última quarta-feira (12), o roubo teria ocorrido no Posto São Cristóvão, na Avenida Brasil Sul, enquanto a Avenida A, no Cidade Jardim, e o Posto São Paulo, no Setor Aeroporto, teriam sido vítimas no dia 05 de março.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!