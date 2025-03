Motorista de aplicativo é presa por fugir com compras que passageiros deixavam no carro

Suspeita teria sido identificada por diversas vítimas, seguindo o mesmo modus operandi nas ações

Natália Sezil - 18 de março de 2025

Câmeras registraram o suposto momento da fuga empreendida pela motorista. (Foto: Reprodução)

Uma motorista de aplicativo, de 39 anos, foi presa em Goianira, Região Metropolitana de Goiânia, após uma passageira denunciar que ela teria fugido com compras deixadas no porta-malas do carro durante uma viagem.

A autuação aconteceu nesta segunda-feira (17), um dia após o suposto delito, ocorrido na tarde de domingo (17), quando chegou a ser registrado por câmeras de segurança.

De acordo com a passageira, de 53 anos, ela teria solicitado uma viagem por aplicativo e, ao chegar ao destino, descido do veículo para pegar as compras que havia deixado no porta-malas.

Nesse momento, entretanto, a mulher teria percebido uma certa demora. Mesmo com a porta de trás do carro aberta, ela relatou que a motorista teria ‘arrancado bruscamente’, levando os itens deixados no Fiat Argo.

No vídeo gravado pelo circuito de segurança, é possível ver que a passageira ainda tenta correr atrás do veículo, mas sem sucesso. Depois disso, a corrida teria sido cancelada.

Essa não teria sido a única ocorrência realizada pela mulher. Em outra oportunidade, ela teria cancelado a corrida logo após a passageira colocar as compras dentro do carro, fugindo com os produtos.

Além dos itens, a motorista ainda teria levado uma quantia em dinheiro, aproveitando notas enroladas dentro das sacolas de compras.

Diante da denúncia, a Polícia Militar (PM) teria conversado com outras vítimas, confirmando se tratar da mesma suspeita e constatando que ela agia com o mesmo modus operandi, cancelando a corrida após fugir com os produtos furtados.

Com isso, as autoridades deram início a buscas, localizando-a no setor Jardim Planalto 2. Ao ser abordada, ela teria admitido o furto e levado os policiais à própria residência, onde teria guardado os itens.

No local, as autoridades teriam encontrado 23 produtos diferentes, entre alimentos, uma caixa térmica e um pacote de papel higiênico. Arroz, feijão, macarrão, açúcar e sal seriam apenas o começo da lista.

Além desses, pacotes de bolacha, suco, óleo de soja, litro de leite e massa de bolo teriam sido achados.

Temperos, extrato de tomate, achocolatado, sardinha, queijo, frango e até mesmo macarrão instantâneo também estavam entre as compras furtadas.

Confirmado o delito, a motorista foi encaminhada à Central de Flagrantes de Trindade, onde foi presa em flagrante.

O caso, agora, deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

