6 aparelhos eletrônicos que ficaram esquecidos no tempo e muitos não conhecem

Essas raridades foram símbolo de inovação há algumas décadas e hoje em dia se tornaram sem utilidade pro cotidiano

Magno Oliver - 19 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal CFA – Country Fire Authority)

Alguns aparelhos eletrônicos foram símbolo de inovação e hoje as gerações mais novas não fazem ideia do que significam ou para que servem.

Eles foram sucesso no passado, mas com a evolução da tecnologia acabaram entrando no esquecimento.

1. Pager

Antes do smartphone moderno e tecnológico que você tem hoje, o pager caminhou para que eles pudessem correr.

Esse pequeno item de décadas anteriores era um aparelho usado para receber mensagens curtas. Com a evolução da tecnologia, ele foi substituído rapidamente pela telefonia móvel, tornando-se obsoleto.

2. Walkman

Antes do spotify, o Walkman era o tocador de música de sucesso da época. Ele foi um dos primeiros tocadores de música portátil lançados no mundo.

O Walkman foi lançado pela Sony em 1979 e permitia ouvir fitas cassete em qualquer lugar que você estivesse. Por conta da digitalização e mudança nas tecnologias atuais, hoje ele é um mero item de colecionador que fez sucesso no passado.

3. Fax

Outro grande marco do passado no casting de aparelhos eletrônicos que ninguém lembra mais é o fax.

Ele foi um grande avanço nas comunicações nos anos 80 e 90, mas acabou sendo substituído com a chegada da internet. Esse aparelho era utilizado para enviar documentos rapidamente.

4. Aparelho de Videocassete (VHS)

A sua Netflix de hoje era o aparelho VHS no passado.

Ele permitia gravar e assistir filmes no conforto da sua casa. Fez muito sucesso entre os anos 80 e 2000, mas passou por substituição pelos DVDs e, posteriormente, pelos serviços de streaming.

5. Máquina de escrever elétrica

Antes de você escrever um documento no Word pelo computador, eram as máquinas de escrever quem faziam essa função há algumas décadas.

Assim, esses aparelhos eram essenciais para produção de textos. No entanto, com a chegada do computador pessoal, as máquinas de escrever caíram em desuso e passaram por substituição por modelos mais novos e modernos.

6. Fitas cassete

Antes dos streamings, era por meio das fitas cassetes que as pessoas gravavam e ouviam as músicas. Assim, as fitas bombavam nos anos 70 e 90 e passaram por substituição progressivamente pelos CDs e, mais tarde, por arquivos digitais em aplicativos de streaming.

