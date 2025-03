O símbolo que aparece em medalhas olímpicas – e o que ele realmente representa

A impressão que causa é que ele é apenas um mero item decorativo, só que a história por trás é completamente outra

Magno Oliver - 19 de março de 2025

Nas Olimpíadas de Tóquio, o time Brasil já bateu o recorde de medalhas em toda a história. (Foto: Jonne Roriz/ COB)

Só quem já assistiu aos Jogos Olímpicos vai entender a magia de prestigiar seu país recebendo uma medalha reluzente.

Uma trend no TikTok questionou os seguidores sobre um símbolo central que aparece nessas medalhas. Dessa forma, muitos têm a impressão de que é apenas um elemento de decoração, mas, na verdade, o significado é mais profundo e histórico.

Muitos não fazem ideia, mas esse símbolo gravado no centro de todas as medalhas olímpicas reflete valores sobre a história e evolução dos Jogos Olímpicos de uma nação.

O símbolo citado na trend é o dos cinco anéis olímpicos entrelaçados. Eles representam a união dos cinco continentes do mundo e leva as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho.

Essa simbologia foi escolhida pelo seu significado imagético de associação com as cores presentes em todas as bandeiras nacionais, à época da criação dos Jogos Olímpicos modernos.

A proposta é que as cores transmitem a ideia de unidade entre todas as nações, se levar em conta política, identidade cultural ou religiosa.

Assim, o símbolo foi criado em 1913 pelo fundador dos Jogos Olímpicos Pierre de Coubertin. Segundo ele, a simbologia veio para representar a união dos países do mundo inteiro por meio do esporte, simbolizando a paz mundial, a amizade e a solidariedade.

Dessa forma, ele conta que os cinco anéis representam os cinco continentes: África, Américas, Ásia, Europa e a Oceania. E cada anel foi pensado para que simbolizassem o espírito olímpico.

As medalhas contam ainda com a inscrição “Citius, Altius, Fortius”, que significa “Mais rápido, Mais alto, Mais forte”, sendo uma referência em homenagem a uma deusa grega.

Diante disso, o Comitê Olímpico Internacional (COI) adotou o lema das medalhas de Pierre, refletindo o objetivo dos atletas de superarem seus limites em busca da excelência.

