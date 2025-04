Clínica Popular da Saúde é um case de sucesso em Anápolis

Além dos preços acessíveis, a falta de burocracia e facilidade de contato geram satisfação ao paciente desde o início

Danilo Boaventura - 04 de abril de 2025

Clínica Popular da Saúde (Foto: Divulgação)

Prestes a completar 8 anos de atividades, a Clínica Popular da Saúde tem duas unidades em Anápolis e mais de 70 médicos entre clínicos e especialistas.

Além de preços acessíveis, as duas unidades que mantém no município, nas avenidas Minas Gerais (Jundiaí) e Pedro Ludovico (São Joaquim), realizam exames de imagens que são feitos no mesmo dia da consulta.

A falta de burocracia e facilidade de contato com a clínica, que faz marcações por WhatsApp e telefone, geram satisfação ao paciente desde o início.

Ao programa Live, o dono e fundador, Fábio Bastos, contou a trajetória de sucesso da Clínica Popular da Saúde.