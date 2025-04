Este é o melhor horário para ligar o ar-condicionado se você quer economizar na conta

Em temporadas de calor intenso, é preciso se planejar para não cometer gastos excessivos na conta de energia

Magno Oliver - 06 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Ribeiro Ar Condicionado)

Em tempos de calor e altas temperaturas, o ar-condicionado entra no cenário como item essencial para o conforto térmico nos lares brasileiros.

Mas é preciso ter atenção, pois o uso excessivo e sem planejamento pode aumentar a conta de energia elétrica consideravelmente.

Assim, é preciso saber planejar o melhor horário para ligar o ar, não só para economizar, como também garantir um ambiente mais saudável e com conforto térmico para sobreviver às altas temperaturas.

Este é o melhor horário para ligar o ar-condicionado se você quer economizar na conta

Com o aumento das temperaturas, o ar condicionado substitui os ventiladores na guerra contra o calor. Assim, as pessoas utilizam o aparelho com mais frequência para se refrescar, o que acaba aumentando o consumo de energia.

Primeiro é preciso entender que o consumo de energia de um ar condicionado depende de um conjunto de fatores, como o modelo do aparelho, tamanho do ambiente e o tempo de uso.

Para evitar gastos, é preciso saber qual é o momento certo e mais eficiente para ligar o aparelho. Esse horário definido não só influencia no conforto, como também no consumo elétrico.

De acordo com especialistas no assunto, o horário mais indicado e eficiente é durante a madrugada e no início da manhã. A explicação é que esses momentos refletem temperaturas externas mais baixas.

O consumo de energia é mais baixo nas primeiras horas do dia e a rede elétrica não está em sobrecarga. Esses fatores contribuem para que a conta de energia no final do mês não pese tanto.

Os engenheiros eletricistas afirmam que é preciso evitar ligar o ar condicionado durante os períodos de pico de consumo. Geralmente esse momento está entre 18h e 21h.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!