Goiânia vai ganhar complexo inovador com primeira praia para prática de surf do Centro-Oeste

Novidade deve surpreender fãs do esperto aquático, implementando tecnologia inédita em Goiás

Thiago Alonso - 07 de abril de 2025

Central do Flamboyant Urbanismo, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Samuel Augusto/Flamboyant Urbanismo)

Prometendo inovar no urbanismo, Goiânia deve inaugurar, nos próximos anos, um complexo especial com atmosfera praiana, lagoas de ondas e outros atrativos.

O projeto, comandado pela Flamboyant Urbanismo, tem como principal objetivo proporcionar uma experiência genuína de surf em pleno Cerrado goiano, utilizando tecnologia Wavegarden.

A empresa, responsável pela técnica de criar ondas artificiais, é dedicada à pesquisa, design, fabricação, instalação e operação de sistemas de geração de ondas de classe mundial e lagoas de surf.

A marca, que tem sede na Espanha, é líder no setor, sendo conhecida por desenvolver uma série de avanços e patentes neste mercado, se destacando como principal referência em ondas artificiais dinâmicas.

Ainda sem data ou bairros definidos, o empreendimento já está oficializado, sendo que a parceria com a empresa especializada foi assinada ainda neste mês de abril. A expectativa é que o endereço do empreendimento seja anunciado em breve – prometendo um conceito inédito no Centro-Oeste.

Embora as informações sejam preliminares, o Flamboyant Urbanismo promete trazer ‘ondas surpreendentes’, que devem viabilizar o acesso ao esporte — geralmente praticado no mar.

