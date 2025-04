As melhores técnicas para deixar a carne do churrasco macia e suculenta

Que tal aprender a técnica correta para não errar a mão na hora do almoço com a família?

Anna Júlia Steckelberg - 08 de abril de 2025

Churrasco bom é aquele que faz até o vizinho que você nem conhece querer puxar assunto no portão. Mas o que separa um churrasqueiro amador de um verdadeiro mestre da grelha? A resposta está na textura da carne.

Ninguém quer mastigar um pedaço que parece sola de sapato, né? Por isso, separamos as melhores técnicas – testadas e aprovadas – para deixar sua carne macia e suculenta. Prepare o carvão e vem com a gente!

As melhores técnicas para deixar a carne do churrasco macia e suculenta:

Tudo começa com o corte certo. Não adianta escolher qualquer pedaço de carne achando que vai resolver tudo na brasa. Alguns cortes, como picanha, fraldinha e maminha, já são naturalmente mais macios. Mas até mesmo cortes mais firmes podem brilhar no churrasco se forem preparados da maneira correta.

Um dos truques de ouro é cortar a carne no sentido contrário das fibras. Isso facilita a mastigação e garante uma textura mais agradável. E atenção: nada de furar a carne com garfo na hora de virar! Isso só faz os sucos escorrerem, e ninguém quer uma carne ressecada. Use sempre um pegador.

Agora vamos falar das marinadas, as melhores amigas do churrasqueiro. Ingredientes ácidos como vinagre, limão ou até cachaça ajudam a quebrar as fibras da carne. Um banho desses por 30 minutos já dá conta do recado, e de quebra adiciona um sabor especial.

Outra opção é apelar para frutas como o abacaxi e a laranja, que têm enzimas naturais que agem como amaciantes. Mas vá com calma! Deixe a carne no suco de abacaxi por no máximo uma hora, ou ela pode ficar mole demais.

Para os fãs da química, o bicarbonato de sódio também é um aliado poderoso. Uma camada fina sobre a carne, descanso de duas horas e depois uma boa lavada antes de ir pra brasa. O resultado? Uma carne mais tenra, ideal para cortes mais duros.

Antes de colocar a carne na grelha, o ideal é deixá-la fora da geladeira por alguns minutos. Isso evita choques térmicos e ajuda a manter a suculência.

E por falar em grelha: nada de colocar tudo no fogo alto direto. Primeiro, sele a carne em temperatura mais elevada pra formar aquela crostinha deliciosa que segura os sucos. Depois, continue o cozimento em fogo moderado.

Ah, e aquela capa de gordura? Não tira, não! Posicione-a voltada para cima, assim a gordura derrete devagar e escorre pela carne, deixando tudo mais saboroso e úmido. Se a carne for mais rígida, como um acém ou coxão duro, vale até usar um martelo de carne antes do preparo – bate, mas com carinho!

Seguindo essas dicas, não tem erro: a carne vai sair tão macia que dá pra cortar com o garfo, e tão suculenta que vai ser disputada até o último pedacinho.

