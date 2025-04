Sesc e Senac oferecem vagas de emprego em Goiânia, Aparecida e no interior com salários de até R$ 4 mil

Oportunidades contemplam instrutores em diversas áreas de atuação, além de cargos operacionais nas duas instituições

Paulo Roberto Belém - 10 de abril de 2025

Vagas disponíveis são para diversas áreas de atuação. (Foto: Divulgação/Sesc)

Está aberta a busca por oportunidades de emprego oferecidas pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac), que estão disponibilizando 31 vagas, pagando uma remuneração de até R$ 4 mil.

As vagas disponíveis incluem posições para instrutores nas áreas de informática, engenharia da computação, administração, farmácia, beleza, gastronomia, entre outros. Além também de cargos em artífice de manutenção e auxiliar de serviços gerais.

Para se inscrever às ofertas, que são bastante individuais, bem como ter acesso aos requisitos e remuneração específica para cada função, é necessário acessar a plataforma “trabalhe conosco” dos sites do Senac, clicando aqui, e do Sesc, clicando nessa área.

Também nos sites é possível ver o local da vaga e verificar até quando vai o prazo para se candidatar, considerando que cada uma tem um período específico de encerramento.

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.