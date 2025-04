Cantora brasileira quase desconhecida vai ter Elon Musk e Trump casamento em seu casamento

Jovem, que já tenta carreira internacional cantando em inglês, tem como noivo um sobrinho de ex-presidente dos EUA

Ruan Monyel - 11 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Em contagem regressiva para o casamento, a cantora brasileira Giulia está organizando uma celebração grandiosa que terá entre os convidados o empresário Elon Musk e o atual presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

A jovem, que já tenta carreira internacional cantando em inglês, tem como noivo um sobrinho-neto do ex-presidente dos EUA John F. Kennedy, que foi assassinado em 1963.

Até 2023, a brasileira se apresentava como Giulia Be, quando decidiu manter apenas o primeiro nome.

A cantora despontou em 2019 com a música “Menina Solta”, que viralizou nas redes sociais. A artista também já foi indicada duas vezes ao Grammy Latino, sendo uma como artista revelação, em 2021, e outra como Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa de 2023, com a canção “Aviso de Amigo”.

Apesar disso, ela havia saído dos holofotes, até que voltou com tudo ao anunciar o casamento com Conor Kennedy.

Filha de Paulo Marinho, ex suplente de Flávio Bolsonaro, a cantora conheceu o noivo Conor Kennedy graças aos amigos em comum e por um tempo chegaram a manter um relacionamento à distância. Em agosto de 2024, o noivado foi oficializado, mesma época em que o casal se mudou para uma casa em Los Angeles.

O casamento luxuoso está marcado para acontecer no dia 29 de novembro, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, localizada na região nobre de São Paulo.

Giulia deve usar dois vestidos, sendo um assinado pela estilista Helô Rocha e outro pela dupla de designers nova-iorquinos Cuculelli Shaheen.

Além disso, o casal também realizará uma cerimônia no Rio de Janeiro, voltada exclusivamente para amigos e familiares.

Em entrevista à revista Veja, a cantora revelou que não será uma cerimônia simples e que um dos grandes desafios será montar a mesa de convidados.

“Não será uma cerimônia simples. Me pergunto onde cada um vai se sentar, já que se trata de muita gente com afinidades diferentes. Talvez precisemos formar times para uma espécie de gincana. A família do meu noivo é muito competitiva. E, para completar, tem toda a questão de segurança, especialmente para o meu sogro, Robert Kennedy Jr”, afirmou.

