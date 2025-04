Caminhoneiro fica milionário após simples parada em posto de gasolina

Jogada certeira fez o homem faturar muito mais do que imaginava

Anna Júlia Steckelberg - 26 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O que era para ser só mais uma pausa comum durante uma longa jornada pelas estradas americanas acabou mudando a vida de um caminhoneiro — literalmente. Ao parar no Travel Center of America, em Strafford, Missouri, ele fez o que já era de costume em suas viagens: comprou um bilhete da Powerball. Só que, desta vez, a sorte resolveu dar carona e entregou um prêmio de nada menos que US$ 50.000.

A jogada certeira veio através do Double Play, uma modalidade adicional da Powerball que reutiliza os mesmos números do sorteio principal em uma nova rodada. Essa segunda chance tem conquistado muitos apostadores, e agora sabemos por quê.

“Já ganhei algumas quantias pequenas, só o suficiente para bancar um jantar aqui e ali. Mas nunca nada parecido com isso!”, contou ele ao jornal local, ainda incrédulo. O bilhete premiado foi adquirido no dia 7 de abril. Mal sabia o motorista que aquela simples paradinha para abastecer e tomar um café renderia um verdadeiro jackpot pessoal.

Ao conferir o resultado, a primeira reação foi ligar para o filho e a nora. “Eles não acreditaram de primeira. Tive que mandar uma foto da sacola da loteria para convencer!”, disse, rindo. “Meu filho respondeu: ‘Desta vez você está mesmo se arriscando!’”

E olha que essa “ousadia” faz parte de um movimento crescente. O Double Play, por exemplo, pode premiar com até US$ 10 milhões e tem atraído cada vez mais jogadores que, por apenas US$ 1 a mais, tentam a sorte novamente sem precisar escolher novos números.

Segundo a Loteria do Missouri, somente no Condado de Greene, os apostadores já ganharam mais de US$ 49,4 milhões em prêmios. E tem mais: cerca de US$ 19,1 milhões oriundos dessas apostas foram direcionados para programas educacionais. Ou seja, além de mudar vidas individuais, a loteria também impulsiona a educação na região.

Então, se você passar por um posto de gasolina nos Estados Unidos, talvez valha a pena dar aquela esticadinha até o guichê da loteria. Vai que a sorte decide viajar com você também?

