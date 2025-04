Homem é condenado a 26 anos de prisão após invadir quarto de idoso e esfaqueá-lo até a faca quebrar

Vítima, que dormia no momento do ataque, estava em Goiás a trabalho

Natália Sezil - 26 de abril de 2025

Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO). (Foto: Reprodução)

Um homem foi condenado a 26 anos, 9 meses e 29 dias de prisão após invadir o quarto de um idoso, de 60 anos, e esfaqueá-lo até a morte, em Caldas Novas.

A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira (24), oito meses após o crime, ocorrido em agosto de 2024.

Segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), Wellington Almeida de Queiroz arrombou a porta do quarto do idoso, onde ele dormia, aproximadamente às 5h10, e começou a golpeá-lo com uma faca.

O crime foi flagrado pelo dono do hotel, que foi até o apartamento após escutar os gritos de socorro e se deparou com o réu dando muitas facadas na vítima, já no chão.

O homem continuou com os golpes até que o cabo da faca quebrasse e o objeto caísse. Depois disso, o réu fugiu para a casa da ex-companheira.

Ele foi encontrado posteriormente em uma oficina, sendo preso em flagrante. Questionado, ele teria contado que desconfiava que uma outra ex-companheira estava mantendo um relacionamento com Jorge Luís.

O idoso foi levado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos – 11 perfurações, dentre elas no coração, pulmão e fígado.

A vítima, Jorge Luís Félix da Silva, seria um fotógrafo de Tupã, município em São Paulo. Ele estaria em Caldas Novas por conta de uma viagem de trabalho.

O crime foi entendido como homicídio triplamente qualificado por ter motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com isso, o homem também foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de 10 salários mínimos.

