Virginia surpreende seguidores ao mostrar Maria Alice se preparando para futebol: “está de chuteira?”

Empolgada com a nova atividade, garotinha deixou internautas apaixonados

Thiago Alonso - 29 de abril de 2025

Vídeo de Virginia com Maria Alice. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores na manhã desta terça-feira (29), ao mostrar a filha mais velha, Maria Alice, de 03 anos, se preparando para treinar futebol.

O registro, compartilhado no Instagram da nora de Leonardo, chamou a atenção dos internautas, que se surpreenderam com a fofura da garotinha.

No vídeo, Virginia aparece filmando a filha, que está vestida com uma roupa de treino e pronta para as primeiras aulinhas.

“Deixa eu ver esse look. Está com meia na canela, amor? Vai treinar?”, perguntou a empresária, enquanto a garotinha afirmou que “vai lá no futebol”.

Logo depois, a apresentadora do Sabadão no SBT mostrou a chuteira escolhida pela pequena — um modelo da Nike, no valor de R$ 309,99.

As imagens seguintes mostram Maria Alice já treinando, correndo e se exercitando como parte das primeiras lições de futebol.

A situação encheu de amor os seguidores, que destacaram a fofura da menina.

“A mini diva é muito atleta! Cuidando da saúde desde cedo!”, comentou uma internauta.

“Gente, que criança encantadora”, disse outro.

“Que bom que a Virgínia concorda com tudo, quando crescerem terão suas escolhas, ela é apenas uma criança, linda”, elogiou mais uma internauta.

