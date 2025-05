Morador de Goiás acerta todos os números e ganha prêmio acumulado da loteria

Novas apostas já podem ser realizadas, segundo informa da Caixa

Isabella Valverde - 30 de abril de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Uma aposta registrada em Bela Vista de Goiás (GO) e outra em Jundiaí (SP) acertaram as 15 dezenas da Lotofácil e dividiram o prêmio principal do concurso 3378, sorteado na segunda-feira (28) pela Caixa Econômica Federal.

Cada ganhador vai receber R$ 707 mil. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24 e 25.

Além dos dois sortudos com 15 acertos, outras 388 apostas fizeram 14 pontos e levaram R$ 1.091,64 cada.

Já 10.556 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 30. Para quem fez 12 acertos, o prêmio foi de R$ 12, enquanto os que marcaram 11 números receberam R$ 6.

Na Lotofácil, é possível escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

Ganha quem acerta de 11 a 15 números. Também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha ou repetir a mesma aposta por vários concursos com a Teimosinha.

Outra forma de participar é por meio do Bolão, modalidade em que se aposta em grupo. O valor mínimo de um bolão é R$ 12, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4.

O número de cotas permitidas varia conforme a quantidade de números apostados, podendo chegar a até 100 cotas em apostas com 20 dezenas.

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas.