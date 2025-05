Mulher morre e filha é encaminhada para hospital após caminhonete bater na BR-060

Motorista do caminhão aguardou a chegada das autoridades, mas recusou atendimento médico

Davi Galvão - 01 de maio de 2025

Hilux ficou completamente desfigurada após a colisão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente entre um caminhão e uma caminhonete na BR-060, altura do município de Cezarina, resultou na morte de uma das ocupantes do veículo que ficou presa às ferragens.

O caso aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (30) e a vítima fatal, identificada como Lindionete Souto de Paula Tolentino, estava no banco do passageiro da Hilux, com a filha no volante, no momento da colisão.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, mas imagens registradas no local mostram a extensão dos danos na caminhonete, que ficou completamente desfigurada.

O caminhão ficou tombado ao lado da via, com o motorista aguardando a chegada do socorro, mas recusando atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente e realizou os primeiros socorros na motorista da Hilux, que foi encaminhada ao Hospital Municipal de Cezarina. O Portal 6 entrou em contato com a unidade de saúde – sendo que foi informado que ela teria sido liberada no mesmo dia.

A vítima fatal precisou ser removida das ferragens com a utilização de maquinário especial e ficou sob a responsabilidade da Polícia Técnico Científica.

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades, a fim de determinar as circunstâncias do acidente.