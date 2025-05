Copa do Brasil: Vila Nova inicia venda de ingressos para jogo contra Cruzeiro; veja valores e onde comprar

Compra poderá ser feita pela internet e em pontos físicos específicos espalhados pela capital

Paulo Roberto Belém - 02 de maio de 2025

Vila Nova enfrenta o Cruzeiro pela Copa do Brasil (Fotos: Roberto Corrêa / Vila Nova)

De volta à Goiânia após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 pela Copa do Brasil, o Vila Nova já divulgou a venda de ingressos para o jogo de volta, marcado para o dia 22 de maio, no estádio Serra Dourada.

O Tigrão precisa reverter o placar para avançar às oitavas de final da competição. Para isso, espera contar com o apoio da torcida colorada.

Para tal, estão sendo cobrados dois tipos de ingressos, sendo R$ 30 na meia-entrada da arquibancada e R$ 50 nas cadeiras, também na categoria meia.

São duas formas de aquisição. Pela internet, basta clicar aqui, para ter acesso à plataforma da Ingressos SA.

Já os pontos físicos estão espalhados pela capital, sendo Loja Nação Colorada, Empório das Bebidas – Jardim Bela Vista, Tio Bak Eldorado – Celina Park, Tio Bak Noroeste – Vila João Vaz, Mundo das Bebidas Empório – na Avenida Castelo Branco e na La Vita Sorveteria – Vila Redenção.

Para ter direito à meia-entrada, além da carteirinha estudantil e aqueles que são beneficiados legalmente, basta estar com a camisa do Vila Nova no dia do jogo, que está marcado para começar às 19h.

