Chuva “relâmpago” aparece de surpresa em apenas alguns bairros de Anápolis

Portal 6 registrou as nuvens carregadas vindas da região Sul

Paulo Roberto Belém - 07 de maio de 2025

Pancadas caíram na tarde desta questa-feira (07) (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal6)

O que parecia ter ido embora, pegou de surpresa os moradores de Anápolis na tarde desta quarta-feira (07). Foi a chuva que veio da parte Sul da cidade em direção à parte Norte.

O Portal 6 registrou as nuvens carregadas vindas da região, a partir da região central. O interessante é que as imagens mostram a precipitação em uma parte, enquanto em outra o tempo estava seco, com presença do Sol.

Apesar da surpresa, foram poucos minutos de água, suficientes para o molhar o asfalto de onde caiu. E a ida da chuva para a região Norte foi frustrada, porque as nuvens se dissiparam antes de alcançá-la.

Bairros da região Leste, porém, também chegaram a ser contemplados.

Terá sido essa a última visita da chuva antes de começar o tempo seco, típico das estações outono e inverno em Anápolis?

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!