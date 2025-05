Placa com proibição chama atenção dos clientes: “o gerente não suporta”

Loja teve que tomar medidas drásticas para atender a um funcionário especial do quadro do estabelecimento

A placa informativa virou um sinal global de comunicação entre as pessoas que tem ajudado bastante no cotidiano. Elas são úteis para tudo.

E na rotina de quem frequenta comércios locais, uma placa comunicando avisos faz toda a diferença. Porém, o que ninguém esperava é que uma loja específica fosse viralizar com muito bom humor e criatividade por um motivo bem fofo.

Assim, clientes de uma loja se surpreenderam por um aviso curioso na entrada, gerando risadas, fotos e vários compartilhamentos nas redes sociais.

Placa com proibição chama atenção dos clientes: “o gerente não suporta”

3 placas foram colocadas no vidro da porta de entrada de uma loja e chamaram a atenção de clientes e pedestres por um motivo inusitado.

Em vez de avisos tradicionais, a loja decidiu explicar a proibição de animais de um jeito leve, descontraído e por uma causa bastante inusitada e peludinha.

Nas imagens, a primeira placa é bem direta: “É proibido cães dentro da loja.” Até aí, nada muito diferente do habitual em ambientes comerciais onde não se aceitam animais.

Já na segunda placa, a surpresa se completa à primeira com um toque inesperado: “O gerente não suporta cães.” A frase gerou curiosidade e muitos sorrisos.

Por fim, o destaque ficou para a terceira placa, que amarrou toda a história: uma foto em tamanho médio de um gato mal-encarado com a legenda: “O gerente.”

Após ler as 3 placas, os clientes entenderam do que se tratava o trocadilho do aviso. O gerente da loja é um gatinho, aparentemente morador do local e que não gosta de dividir espaço com cachorros.

Confira ao motivo da proibição:

