6 melhores raças de cachorro para quem mora sozinho, segundo veterinários

Especialistas apontam cães mais independentes, tranquilos e adaptáveis para quem vive sozinho

Gabriel Yuri Souto - 04 de maio de 2026

(Foto: Freepik)

Morar sozinho pode ser libertador, mas também traz momentos de silêncio que nem sempre são fáceis de lidar. Por isso, muita gente decide ter um cachorro como companhia — porém, nem toda raça se adapta bem a esse estilo de vida.

Afinal, quem vive sozinho geralmente passa parte do dia fora de casa. Isso exige um animal mais independente, equilibrado e que não sofra tanto com a ausência do tutor.

Pensando nisso, veterinários e especialistas em comportamento animal indicam algumas raças que se adaptam melhor a essa rotina.

O que considerar antes de escolher um cachorro

Antes de tudo, é importante entender que não existe uma raça “perfeita” para todo mundo.

No entanto, especialistas destacam alguns critérios essenciais para quem mora sozinho:

Independência emocional

Baixo nível de ansiedade de separação

Facilidade de adaptação a apartamentos

Temperamento tranquilo

Isso porque cães muito dependentes podem sofrer quando ficam sozinhos por longos períodos.

6 melhores raças de cachorro para quem mora sozinho

1. Buldogue Francês

Muito indicado por veterinários, o buldogue francês é calmo, adaptável e vive bem em espaços pequenos.

Além disso, ele não precisa de exercícios intensos e consegue ficar sozinho por algumas horas sem problemas.

2. Shih Tzu

Apesar de ser bastante carinhoso, o shih tzu também tem um lado independente.

Ele é tranquilo, silencioso e ideal para apartamentos, o que facilita a rotina de quem mora sozinho.

3. Chihuahua

Essa raça costuma se apegar bastante ao dono, mas também consegue lidar bem com momentos de solidão.

Além disso, por ser pequeno, é fácil de cuidar e exige pouco espaço.

4. Pug

O pug é conhecido por ser dócil, adaptável e pouco agitado.

Embora precise de atenção, ele consegue ficar sozinho por períodos curtos e se adapta bem à vida urbana.

5. Shiba Inu

Mais independente que a maioria das raças, o shiba inu não sofre tanto com a ausência do tutor.

Por isso, é uma das opções mais indicadas para quem passa o dia fora.

6. Basset Hound

Calmo e tranquilo, o basset hound é conhecido por ser um dos cães mais “preguiçosos”.

Ele não exige muita atividade e lida bem com períodos sozinho, desde que receba atenção quando o dono está em casa.

Por que essas raças se destacam

Em geral, esses cães têm características semelhantes.

Eles são mais independentes, menos agitados e não exigem atenção constante o tempo todo. Além disso, muitos deles se adaptam facilmente a ambientes menores, como apartamentos.

Isso faz com que a convivência seja mais equilibrada e tranquila.

Ter um cachorro exige responsabilidade

Mesmo escolhendo a raça ideal, é fundamental lembrar que todo cachorro precisa de cuidados.

Alimentação adequada, consultas veterinárias, passeios e momentos de interação continuam sendo essenciais para o bem-estar do animal.

Portanto, antes de adotar, o ideal é avaliar sua rotina e garantir que você conseguirá oferecer qualidade de vida ao pet.

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