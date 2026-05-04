6 melhores raças de cachorro para quem mora sozinho, segundo veterinários
Especialistas apontam cães mais independentes, tranquilos e adaptáveis para quem vive sozinho
Morar sozinho pode ser libertador, mas também traz momentos de silêncio que nem sempre são fáceis de lidar. Por isso, muita gente decide ter um cachorro como companhia — porém, nem toda raça se adapta bem a esse estilo de vida.
Afinal, quem vive sozinho geralmente passa parte do dia fora de casa. Isso exige um animal mais independente, equilibrado e que não sofra tanto com a ausência do tutor.
Pensando nisso, veterinários e especialistas em comportamento animal indicam algumas raças que se adaptam melhor a essa rotina.
O que considerar antes de escolher um cachorro
Antes de tudo, é importante entender que não existe uma raça “perfeita” para todo mundo.
No entanto, especialistas destacam alguns critérios essenciais para quem mora sozinho:
- Independência emocional
- Baixo nível de ansiedade de separação
- Facilidade de adaptação a apartamentos
- Temperamento tranquilo
Isso porque cães muito dependentes podem sofrer quando ficam sozinhos por longos períodos.
6 melhores raças de cachorro para quem mora sozinho
1. Buldogue Francês
Muito indicado por veterinários, o buldogue francês é calmo, adaptável e vive bem em espaços pequenos.
Além disso, ele não precisa de exercícios intensos e consegue ficar sozinho por algumas horas sem problemas.
2. Shih Tzu
Apesar de ser bastante carinhoso, o shih tzu também tem um lado independente.
Ele é tranquilo, silencioso e ideal para apartamentos, o que facilita a rotina de quem mora sozinho.
3. Chihuahua
Essa raça costuma se apegar bastante ao dono, mas também consegue lidar bem com momentos de solidão.
Além disso, por ser pequeno, é fácil de cuidar e exige pouco espaço.
4. Pug
O pug é conhecido por ser dócil, adaptável e pouco agitado.
Embora precise de atenção, ele consegue ficar sozinho por períodos curtos e se adapta bem à vida urbana.
5. Shiba Inu
Mais independente que a maioria das raças, o shiba inu não sofre tanto com a ausência do tutor.
Por isso, é uma das opções mais indicadas para quem passa o dia fora.
6. Basset Hound
Calmo e tranquilo, o basset hound é conhecido por ser um dos cães mais “preguiçosos”.
Ele não exige muita atividade e lida bem com períodos sozinho, desde que receba atenção quando o dono está em casa.
Por que essas raças se destacam
Em geral, esses cães têm características semelhantes.
Eles são mais independentes, menos agitados e não exigem atenção constante o tempo todo. Além disso, muitos deles se adaptam facilmente a ambientes menores, como apartamentos.
Isso faz com que a convivência seja mais equilibrada e tranquila.
Ter um cachorro exige responsabilidade
Mesmo escolhendo a raça ideal, é fundamental lembrar que todo cachorro precisa de cuidados.
Alimentação adequada, consultas veterinárias, passeios e momentos de interação continuam sendo essenciais para o bem-estar do animal.
Portanto, antes de adotar, o ideal é avaliar sua rotina e garantir que você conseguirá oferecer qualidade de vida ao pet.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!