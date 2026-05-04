Cascavel surpreende guia e acende alerta em trilha na Cidade de Pedras, em Pirenópolis

Vídeo mostra animal em área de visitação e reforça cuidados durante passeios na Cidade de Pedras

Lara Duarte - 04 de maio de 2026

Situação reacende alerta sobre o cuidado ao realizar atividades na natureza. (Foto: Captura de tela/Instagram/@cocal_ecotrip))

Uma cena intrigante chamou a atenção dos internautas nesta segunda-feira (4). Um vídeo que mostra uma cascavel rastejando tranquilamente em uma pedra à beira d’água colocou em estado de alerta os turistas que visitam a cidade de Pirenópolis.

No registro, o guia turístico Sizernandes Rodrigues (@cocal_ecotrip), que faz a gravação alerta sobre a importância de realizar trilhas com acompanhamento profissional e destaca o olhar atento de quem já conhece a região. “Primeira coisa que eu vi. Então o olhar nosso é bem atento mesmo”, afirma.

Ele também chama atenção para o uso de perneiras, equipamento de proteção utilizado nas pernas para evitar picadas de animais peçonhentos. “Tem gente que tá vindo aqui sem perneiras. Todo mundo de perneira por causa das ‘garotinhas’ {cobras} aí”, reforça.

Apesar da companhia inusitada, o narrador enfatizada sobre os benefícios de passeios como este e brinca “Tudo em excesso faz mal, menos viajar. Bora de trilha”.

O caso reacendeu o alerta na região da Cidade de Pedras, conhecida pelas belezas naturais, mas também pela presença de animais silvestres. Guias destacam que o local exige cuidado redobrado e respeito por se tratar de um ambiente selvagem.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Sizernandes Rodrigues (@cocal_ecotrip)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!