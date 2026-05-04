Negociações avançam e supermercados têm nova data para decidir se vão fechar aos domingos

Entidades se reunirão neste mês de maio para tratar da Convenção Coletiva de Trabalho que valerá para 2026

Ícaro Gonçalves - 04 de maio de 2026

Clientes fazendo comprar em supermercado (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo)

O imbróglio entre os sindicatos de empresas e de funcionários do setor de supermercados em Goiás pode ter data para ganhar.

Em meio à disputa pelo fim ou não do trabalho aos domingos, as entidades marcaram nova reunião para tratar da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) nos dias 12 e 13 de maio.

Para José Nilton Carvalho, procurador do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Secom-GO), são boas as expectativas de um consenso e assinatura para o CCT de 2026.

A avaliação do sindicato é de que a proibição de convocar funcionários para trabalhar no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, gerou pressão contra o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Sincovaga-GO), que se mostrou mais flexível às demandas do Secom-GO.

Como adiantado pelo Portal 6, a inexistência de CCT em vigor impediu que estabelecimentos representados pelo Sincovaga, como supermercados, empórios e padarias, convocassem funcionários no feriado, sob risco de multa de até um salário mínimo por funcionário.

“Estou anunciando aqui a nulidade de qualquer escala, de qualquer empresa [supermercadista], no dia 1º de maio. Nenhuma empresa poderá descumprir essa determinação”, disse José Nilton Carvalho, em vídeo publicado na quarta-feira (29).

A nova convenção deveria entrar em vigor em 1° de abril, mas ainda não houve acordo.

Ao Portal 6, o superintendente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Sincovaga-GO), Alessandro Pereira de Faria, afirmou que a entidade patronal já havia encaminhado a minuta do novo CCT ao Secom-GO em 26 de março.

A última tentativa de negociação ocorreu na quinta-feira (30), mas sem avanços.

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