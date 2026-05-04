Negociações avançam e supermercados têm nova data para decidir se vão fechar aos domingos
Entidades se reunirão neste mês de maio para tratar da Convenção Coletiva de Trabalho que valerá para 2026
O imbróglio entre os sindicatos de empresas e de funcionários do setor de supermercados em Goiás pode ter data para ganhar.
Em meio à disputa pelo fim ou não do trabalho aos domingos, as entidades marcaram nova reunião para tratar da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) nos dias 12 e 13 de maio.
Para José Nilton Carvalho, procurador do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Secom-GO), são boas as expectativas de um consenso e assinatura para o CCT de 2026.
A avaliação do sindicato é de que a proibição de convocar funcionários para trabalhar no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, gerou pressão contra o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Sincovaga-GO), que se mostrou mais flexível às demandas do Secom-GO.
Como adiantado pelo Portal 6, a inexistência de CCT em vigor impediu que estabelecimentos representados pelo Sincovaga, como supermercados, empórios e padarias, convocassem funcionários no feriado, sob risco de multa de até um salário mínimo por funcionário.
“Estou anunciando aqui a nulidade de qualquer escala, de qualquer empresa [supermercadista], no dia 1º de maio. Nenhuma empresa poderá descumprir essa determinação”, disse José Nilton Carvalho, em vídeo publicado na quarta-feira (29).
A nova convenção deveria entrar em vigor em 1° de abril, mas ainda não houve acordo.
Ao Portal 6, o superintendente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Goiás (Sincovaga-GO), Alessandro Pereira de Faria, afirmou que a entidade patronal já havia encaminhado a minuta do novo CCT ao Secom-GO em 26 de março.
A última tentativa de negociação ocorreu na quinta-feira (30), mas sem avanços.
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