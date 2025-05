IBGE lança novo mapa-múndi e mudanças chamam atenção

Samuel Leão - 09 de maio de 2025

Mapa-múndi em modelo alternativo, publicado pelo IBGE. (Foto: Divulgação/IBGE)

A divulgação de um mapa-múndi em versão alternativa, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), chamou a atenção dos internautas pelas alterações radicais realizadas.

Intitulado “mapa invertido”, o modelo trouxe uma mudança na lógica global, colocando o Brasil no centro do cenário geopolítico — e literalmente centralizado no mapa.

Com as mudanças no século XXI, a Europa aos poucos deixa de ocupar o “centro da civilização”, com blocos como Brics e o Mercosul crescendo e buscando protagonismo mundial.

Neste ano, o Rio de Janeiro foi consagrado como capital dos Brics, Belém vai receber a COP 30 e o Ceará será o anfitrião do Triplo Fórum do Sul Global.

Segundo o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, o mapa estimula uma nova perspectiva sobre o papel do Brasil no mundo e reforça seu protagonismo nas transformações globais em curso.