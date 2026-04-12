Churrasco sem fumaça: o novo tipo de carvão que virou tendência e está conquistando os brasileiros

Carvão de coco e briquetes ecológicos ganham espaço por reduzir fumaça, sujeira e facilitar o preparo

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Churrasqueadas)

Fazer churrasco sem fumaça excessiva e sem aquela sujeira espalhada pelo ambiente está deixando de ser um desafio. Nos últimos anos, novos tipos de carvão têm ganhado espaço no Brasil, principalmente entre quem busca praticidade no dia a dia.

Entre as principais alternativas estão o carvão de coco e os briquetes ecológicos, que prometem um preparo mais limpo e eficiente.

Por que esses carvões viraram tendência

A principal vantagem está na redução da fumaça.

Diferente do carvão tradicional, esses produtos passam por processos mais controlados de fabricação. Assim, liberam menos resíduos durante a queima.

Além disso, produzem menos cinzas, o que facilita a limpeza após o uso.

Menos fumaça e mais conforto

Um dos maiores incômodos do churrasco sempre foi a fumaça.

No entanto, com esses novos modelos, o problema diminui significativamente. Dessa forma, o cheiro forte não se espalha com a mesma intensidade.

Por isso, o uso se torna mais viável em espaços menores.

Ideal para apartamentos e áreas urbanas

A novidade tem atraído principalmente quem mora em apartamento.

Isso porque a redução da fumaça permite o uso em varandas e áreas compactas, sem causar tanto incômodo para vizinhos.

Além disso, o preparo se torna mais prático e rápido.

Melhor desempenho na churrasqueira

Outro ponto que chama atenção é o desempenho.

Esses carvões oferecem:

queima mais estável

maior duração da brasa

melhor distribuição de calor

Assim, ajudam no preparo mais uniforme das carnes.

Vale a pena mesmo sendo mais caro?

Apesar do preço mais elevado, muitos consumidores consideram o custo-benefício positivo.

Isso porque há:

menor desperdício

menos tempo de limpeza

mais conforto durante o uso

Além disso, a durabilidade da brasa pode compensar o investimento.

Tendência deve crescer

Com a busca por soluções mais práticas e menos agressivas ao ambiente, a tendência é de crescimento.

Assim, o churrasco continua presente na cultura brasileira, mas com adaptações para a realidade atual.

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